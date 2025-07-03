İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şişli’de ’huzur uygulaması’ yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetime, Güven Timleri, Trafik, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık, Polis Özel Hareket Şubelerine bağlı polisler katıldı. Şişli, genelinde 4 noktada yapılan denetimde şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamanın geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA