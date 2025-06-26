Sinop’ta martıların kahkaha atan insan sesini andıran kavgası çevredeki vatandaşları hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu. Olayı cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, sosyal medyada "Sinop’un en eğlenceli kavgası" yorumları yaptı.

Sinop’ta sahilde martılar arasında başlayan tartışma aniden yüksek sesli çığlıklarla komedi sahnesine döndü. Kahkaha atan insan sesini andıran ötüşler sahildeki bazı vatandaşları şaşkına çevirirken bazısını da kahkahalara boğdu.

Sosyal medyada yayıldı

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videolara "Martı stand-up gösterisi", "Sinop’ta sabah şenliği" gibi esprili yorumlar yapıldı. Martıların bu neşeli kavgası, sahildeki vatandaşlarca "yaz sezonunun en renkli ve eğlenceli anı" olarak nitelendirildi.

Kuş davranışları üzerine çalışan uzmanlar, bu tür sesli etkileşimlerin martılar arasında sosyal hiyerarşi kurma, alan koruma ve çiftleşme dönemi iletişimi gibi nedenlere dayandığını belirtti. Ancak bu denli yoğun ve ilginç seslerin bir arada duyulması nadir görülüyor.