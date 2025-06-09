Bayram tatili yurt dışında geçirip dönmek isteyenler, Edirne Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili yurt dışında geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda Edirne Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Pazarkule’nin Yunanistan tarafındaki Kastanies Sınır Kapısı’nda 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar dönüş yolunda yoğunlukla karşılaştı. Uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısında, yoğunluğun yaşanmaması için ilave gişe ve personel takviyesi yapıldı. Yaşanan yoğunluğun gece boyunca sürmesi bekleniyor.