Siirt’te sokaklardan toplanan sahipsiz hayvanlar, Sokak Hayvanları Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nda güvenli şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

50 bin metrekarelik alan üzerine kurulan merkezde, sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçları karşılanarak, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri, aşılamaları ve tedavileri yapılıyor. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan hayvanların merkez bünyesindeki doğal yaşam alanlarında güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Vali Kemal Kızılkaya, merkezde aynı zamanda Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli bir geri dönüşüm faaliyeti de yürütüldüğünü söyledi. Siirt’teki askeri birlikler, üniversiteler, yurtlar, hastaneler ve diğer resmi-özel kurumların yemek atıklarının merkezde kurulan üretim tesisinde mamaya dönüştürüldüğünü ifade eden Kızılkaya, "Günlük bin kilogram üretim kapasitesine sahip tesis sayesinde hem çevre korunmakta hem de hayvanların besin ihtiyaçları sürdürülebilir şekilde karşılanmaktadır. Ayrıca barınakta kullanılan köpek kulübeleri, kentsel dönüşüm ve yeni okul yapımları kapsamında yıkılan binalardan çıkan ahşap ve kerestelerden belediye işçileri tarafından geri dönüştürülerek üretilmektedir" dedi.

Vali Kızılkaya, vatandaşların hayvan sahiplenme taleplerine de açık olan merkezde belirlenen prosedürler çerçevesinde sahiplenme işlemlerinin yapılmakta olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda bakamayacağı hayvanı olan vatandaşlara da hayvanlarını güvenle teslim edebilecekleri bir ortam sağlanmaktadır. Siirt merkez, ilçe, belde ve köylerde sahipsiz hayvan bırakmamak amacıyla oluşturulan 7 saha ekibi, sürekli olarak görev yapmakta ve ihbarları değerlendirmektedir. Sahipsiz hayvanların görülmesi durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya 0 535 016 05 44 numaralı Belediye WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirimde bulunmaları durumunda ekipler derhal müdahale edecek" ifadelerini kullandı.