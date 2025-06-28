Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlıklı yaşamın teşviki amacıyla il merkezinde açılan stantlarda, vatandaşlara obezite, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu yanı, Millet Bahçesi, Siirt Park, Hayrettin Özgen Parkı, Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde bilgilendirme stantları kurularak boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılarak, vatandaşların beden kütle indeksi hesaplandı. Normal değerlerin altında ve üstünde çıkan vatandaşlar, diyetisyenlere ve obezite taramalarını yaptırmaları için kayıtlı oldukları aile hekimlerine başvurmaları için yönlendirildi.

Obezitenin dünya genelinde son yıla bakıldığında iki kattan fazla artış gösterdiğini belirten Diyetisyen Nevzat Ertaş, obezitenin yalnızca vücuttaki yağ oranın artmasıyla ilişkilendirilemeyeceğini belirtti. Ertaş; "Obezite, insülin direnci, tip diyabet, kolesterol, hipertansiyon, eklem hastalıkları, kalp damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve hatta depresyonla ilişkilendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre ülkemiz obezite nüfusunun en fazla olduğu 10 ülkeden biri arasındadır. Ülkemizde yine Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre her 3 yetişkinden 1’i obeziteye sahipken her 3 yetişkinden 1’i yine hafif kilo sınıfındadır. Bu yükselişi engellemek adına Sağlık Bakanlığımız belirli eylem planları ve eylem programları düzenlemektedir. Bu programlardan biri de bugün gerçekleştirmiş olduğumuz ideal kilonu öğren, sağlıklı yaşa kampanyasıdır. Siirt ilinde en az 40 bin nüfusa ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 31 bin vatandaşımıza ulaştık. Vatandaşlarımızın sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirerek bu hizmetten faydalanmalarını tavsiye etmekteyiz’’ dedi.

Vatandaş Mansur Oktay ise boyunu ve kilosunu ölçtüğünü belirterek, "Biraz yağlanmam olmuş. Onları egzersiz yaparak biraz daha eritmem gerekiyor" diye konuştu.