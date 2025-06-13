Sanatın ve kelimelerin büyüsü bir kez daha hayat buldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, büyük bir coşkuyla başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bir gelenek haline getirdiği Sapanca Uluslararası Şiir Akşamları 24’üncü kez Sakarya’da başladı.

ŞİİRİN RUHU CANLANDI

Şiirin ruhunu canlandıran, katılımcıları büyüleyici bir edebiyat yolculuğuna çıkaran organizasyonun açılışı Sakarya Üniversitesi Saklı Bahçe’de güzel bir atmosferde gerçekleşti.

ŞAİRLER GÖNÜLLERE DOKUNDU

Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Yunanistan, Filistin ve Özbekistan’dan gelen şairler, dizeleriyle gönüllere dokundu.

Ayrıca genç şairler ve edebiyatın duayen isimleri şiirlerini seslendirdi ve şiirin kalpten kalbe ulaşan evrensel dili, farklı kültürleri Sakarya’da buluşturdu. Program öncesi Sakarya Kent Orkestrası müzik dinletisiyle kulakların pasını sildi.

YOĞUN KATILIM

Açılışa 25. ve 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Serdivan Belediyesi Başkan Vekili Soner Yıldız, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, basın mensupları ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

19 ŞAİR ŞİİRLERİNİ SESLENDİRDİ

Şiir sunumlarının gerçekleştirildiği programda, Şair Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya) ve Zeynep Arkan gibi birbirinden değerli isimler şiir sunumları gerçekleştirdi.

“ŞİİRİN EVRENSEL RUHUNU PAYLAŞACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, “Şiirin evrensel diliyle buluşmaktan ve farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden gelen siz değerli şairleri şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz biliyoruz ki bir şehre gerçek ruhunu veren sadece yolları, binaları değil aynı zamanda sanatı, şiiri ve kültürüdür. Şehrimizin geleneksel haline gelmiş Sapanca Şiir Akşamları’nı 24 yıldır özenle sürdürüyoruz. Bu yıl da Sapanca Şiir Akşamlarında şiirin evrensel ruhunu paylaşacağız” dedi.

“SAPANCA’YI ŞİİRLERİNE TAŞIDILAR”

AK Parti 25. ve 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, şiir akşamlarının 1999 depremi sonrası topluma moral vermek amacıyla başladığını hatırlatarak, “Bu etkinlik, Struga Şiir Akşamları’ndan ilham alarak doğdu. Zamanla yerel yönetimlerin katkısıyla büyüdü ve sürdürülebilir hale geldi. Sapanca’nın doğal güzelliğiyle şiir buluşunca anlamlı bir etkinlik doğdu. Yıllar içinde pek çok yabancı şair etkinliğe katıldı, Sapanca’yı şiirlerine taşıdı” diye konuştu.

SAHİL PARKINDA MÜZİK VE ŞİİR

Etkinliğin kapanış programı ise 14 Haziran Cumartesi günü 19.00’da Sapanca Sahili İnsan Hakları Parkı’nda yapılacak. Kent Orkestrası’nın dinletisiyle başlayacak program, şairlerin kapanış şiir sunumlarıyla taçlanacak.