Gaziantep kuyumculuk ve mücevherat sektörünün köklü firmalarından Seyyid Mücevherat'ın 3. şubesi düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Gaziantep'in en gözde mekanlarının yer aldığı Naci Topçuoğlu Bulvarı üzerinde açılan Seyyid Mücevherat'ın açılış törenine DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı ve Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar, MAREV Başkanı Abdulkerim Aslan, KATODER Başkanı Sabiha Gül ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sevilen sanatçı Bülent Serttaş, Gaziantep iş, STK ve siyaset dünyasının seçkin isimleri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

'Güven ve kalite önceliğimizdir'

Büyük ilgi gören açılışın ardından davetliler Seyyid Mücevherat'ın üçüncü şubesini dolaşarak, ürünler ve verilen hizmet hakkında mağaza yetkililerinden bilgi aldı. Seyyid Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Nusrettin Kılıç, açılışın ardından yaptığı açıklamada, açılış törenine katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, 'Seyyid Mücevherat olarak Gaziantep'te 1988 yılından bu yana sektörde hizmet veriyoruz. Bizim için kalite ve güven her zaman önceliğimiz olmuştur. Gaziantep çok hızlı gelişen bir şehirdir. Biz de bu gelişmeye paralel olarak hizmet ağımızı genişletiyoruz. Üçüncü şubemizle hizmet halkasına yeni bir halka eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

'Marka yolculuğumuz devam ediyor'

Seyyid Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Nusrettin Kılıç, yeni şubenin marka yolculuğunda önemli bir adım olduğunu belirterek, '1988 yılından bu yana Gaziantep başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlarımıza güvenilir, kaliteli ve yenilikçi hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Üçüncü şubemizi açarak hem istihdama katkı sağlamayı hem de müşterilerimize daha kolay ulaşmayı amaçladık' diye konuştu.

SEKTÖRÜN KÖKLÜ MARKASI

Kentte kuyumculuk sektörünün köklü markalarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren Seyyid Mücevherat, yeni yatırımıyla hem hizmet ağını genişletti hem de istihdama katkı sağladı. Modern mağaza konsepti, şık vitrin tasarımı ve zengin ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken üçüncü şube; altın, pırlanta, mücevher ve özel tasarım ürünlerden oluşan geniş koleksiyonuyla her zevke ve her bütçeye hitap ediyor.

Seyyid Mücevherat'ın Naci Topçuoğlu Bulvarı'nda hizmete giren üçüncü şubesinin, merkezi konumu, modern mimarisi ve zengin ürün seçenekleriyle Gazianteplilerin yeni alışveriş noktalarından biri olması hedefleniyor.