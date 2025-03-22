Bursa’da görev dönüşünde meydana gelen kazada şehit olan itfaiyeci Burak Dağtekin, memleketi Kayseri’de düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda aldığı eğitimin ardından Bursa’da göreve başlayan ve görev dönüşündeki kazada şehit olan 24 yaşındaki Burak Dağtekin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dağtekin’in cenazesi itfaiye daire başkanlığına getirilerek meslektaşları tarafından cenaze namazı kılındı. Daha sonra yine itfaiyeci meslektaşları tarafından cenaze başında itfaiye yemini edilerek, dualar okundu. Düzenlenen törenin ardından Dağtekin’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Hulusi Akar Camisi’ne götürüldü.

Düzenlenen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, protokol üyeleri, Bursa, Ankara ve Kayseri İtfaiyesi personeli, Dağtekin’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.