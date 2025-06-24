Şanlıurfa’da "Köyde Değişim Eğitimde Yenilikle Başlar" projesi kapsamında kırsal okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin mesleki deneyimlerini güçlendirmek için verilen eğitim programı devam ediyor.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Köy Okulları Değişim Ağı işbirliğinde "Köyde Değişim Eğitimde Yenilikle Başlar" sloganıyla yürütülen kırsalda bütünsel ve kapsayıcı eğitim kapasite artışı programı kapsamında, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak 60’ar öğretmenin katılımıyla 4 gün sürecek temel eğitim programı başladı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın "Çocuklar ve Gençler İçin Sonuç Odaklı Programı" kapsamında desteklenen proje, kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mesleki, pedagojik ve psikososyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje ile eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, kırsalın sahip olduğu sosyo-kültürel ve çevresel özellikleri eğitime yansıtılarak sürdürülebilir gelişimin sağlanması hedefleniyor.

Program kapsamında kırsaldaki okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri, uzman öğretmenlerden sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda eğitim, sosyal-duygusal öğrenme, kapsayıcı eğitim, köy-okul-aile ilişkileri, drama, müzik ve doğada öğrenme gibi 8 alanda hem teorik hem uygulamalı eğitim alıyor. Bu kapsamda H. Sabiha Özlek Anadolu Lisesi’nde 60 sınıf öğretmeni eğitimlerine başladı. "Köyde Değişim Eğitimde Yenilikle Başlar" Proje Koordinatörü Merve Çolaksel, "Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına yürütmüş olduğumuz projelerde öğretmenlerimizin mesleki ve pedagojik gelişimini desteklemeyi, kırsalda kaliteli ve yenilikçi öğrenme ortamları oluşturmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz 8 farklı alanda yeni yöntemler öğrenecekler. Öğretmenlerimiz elde ettikleri yöntem, teknik ve bilgileri yeni eğitim ve öğretim döneminde okullara gittiklerinde hem öğrencilerine aktaracaklar hem de köy ortamında velilerle herkesle paylaşacaklar. Program çerçevesinde aynı zamanda eğitici yetiştireceğiz. Bu öğretmenlerimiz edindikleri bilgileri meslektaşlarıyla paylaşacaklar. Sonraki eğitim dönemlerinden de aktif olarak yer alacaklar. 6 yıllık öğretmenlerimiz de var 26 yıllık görev yapan öğretmenlerimiz de var. Programa gönüllü olarak katılmalarını istedik. Eğitimlere hepsi isteyerek geldi. Öğretmenlerimiz burada edindikleri bilgileri, okullarına gittiklerinde öğrencilerine ve meslektaşlarına paylaşacaklar" dedi.

Eğitime gönüllü olarak katılan sınıf öğretmeni Mehmet Demir, "Burada müzik eğitimini alıyoruz. Doğa ve müzik ilişkisini bir araya getireceğiz. Bunları harmanlayarak sentezleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sınıf öğretmeni Mehmet Bilen ise 15 yıldır köy okullarında görev yaptığını belirterek, "Burada birbirimizin deneyimlerinden faydalandık. Bu tür eğitimleri destekliyoruz. Aldığımız bu eğitimleri kendi sınıf ortamında uygulama imkânı bulacağız. Burada yeni eğitim teknikleri öğreniyoruz. Bu eğitimler elimizi çok kolaylaştıracaktır. İnşallah bu tür eğitimlerin devamı gelir" ifadelerini kullandı.