Şanlıurfa'da hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
