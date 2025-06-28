Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesinde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatlarıyla yürütülen kapsamlı çalışmalar, vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve modern ulaşım imkânları sunmayı hedefliyor. Ekipler, özellikle Viranşehir’in yoğun olarak kullanılan güzergâhlarında yol iyileştirme, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Yenişehir Mahallesi başta olmak üzere, ilçenin birçok farklı noktasında kapsamlı çalışmalar sürdürülüyor.

Viranşehir’de 28 Mart Caddesi’nde sıcak asfalt serimini başarıyla tamamlayan ekipler, ilçedeki diğer caddelerde de asfalt serim çalışmaları devam ediyor.