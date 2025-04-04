Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Aselda, hedeflerini büyütmeye devam ediyor. Genç sanatçı Aselda, yeni çektiği klibiyle müzik dünyasında yeni bir soluk kazandıracağını kaydetti.

Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve daha önce seslendirdiği "Buz Kırağı" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Aselda, hedeflerini büyütmeye devam ediyor. Sezen Aksu gibi unutulmaz bir isim olmak istediğini kaydeden genç sanatçı Aselda, Arnavutköy’de yeni şarkısı için klip çekti. Yeni şarkısına çektiği klip ile sanatçı Aselda müzik dünyasına yeni bir soluk kazandıracağını kaydetti.

Yeni çektikleri klip hakkında konuşan sanatçı Aselda, "Klipte yer alan oyuncu Gürkan Arıkboğa’ya bana eşlik ettiği için teşekkür ederim" dedi.