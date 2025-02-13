Samsun’da Ramazanın müjdecisi olan Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Samsun’da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Berat Kandili dolayısıyla İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Camiinde mevlit programı düzenlendi. Programda Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.Berat Kandili’nde camileri dolduran vatandaşlar, geceyi idrak etmek adına namaz kılıp dualar etti.

Berat kandili münasebetiyle farklı kurumlar vatandaşlara ikramlarda bulundu. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bin 500 kişiye salep ve kandil simidi dağıtıldı.