Samsun’da silahlı yağma suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "silahlı yağma" suçundan 11 yıl 1 ay 22 gün ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U., Canik ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA