Karadeniz Bölgesi'nin en kapsamlı iş dünyası organizasyonlarından biri olan 'Samsun B2B Networking' etkinliği, bir yıl aranın ardından yeniden Samsun'da gerçekleştirildi.

İlham veren sunumlar ve güçlü iş bağlantılarıyla dikkat çeken Samsun B2B Networking, bu yıl da rekor katılımla yapıldı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde; Enterprise Europe Network ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte yapay zekâ destekli eşleştirme teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde katılımcılar, en doğru firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirme, yeni pazarlara açılma ve stratejik iş birlikleri geliştirme imkânı buluyor.

Bu yıl da yoğun katılımla yapılan toplantının açılışında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Onur Öztekin, 'Kurulumuzun öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz ilk programda; 1400'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdik, 2 bin 194 iş görüşmesine ev sahipliği yaptık ve toplamda 1 milyar 370 milyon TL'lik ticari hacim oluşmasına katkı sağladık. Bu rakamlar bir etkinliğin sonucu değildir. Bu rakamlar, doğru insanların bir araya geldiğinde nasıl bir güç oluşturduğunun kanıtıdır. Biz bu gücü tesadüfe bırakmıyor, iş üreten bir ekosistem kuruyoruz. Çünkü bizim için girişimcilik; fikir üretmekten öte, o fikirleri doğru insanlarla buluşturup değere dönüştürebilmektir. Bugün burada yapacağınız her görüşme; bir kartvizitten çok daha fazlasıdır. Bir ortaklık olabilir, bir yatırım olabilir, işinizi büyütecek yeni bir kapı olabilir. Bizler bunun sonuçlarını geçen yıl birlikte gördük. Bu nedenle sizlerden ricam; bugünü sadece bir etkinlik olarak değil, somut sonuçlara dönüşecek bir fırsat olarak görmenizdir' dedi.

'Geleceğe açılan bir iş platformu oluşturuyoruz'

İş dünyası ve rekabet kurallarının yeniden yazıldığına değinen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 'Dünya hızla değişiyor. İş yapma biçimleri dönüşüyor. Rekabetin kuralları yeniden yazılıyor. Bu yeni düzende; doğru bağlantıyı kurabilen, doğru iş birliğini geliştirebilen kazanıyor. İşte tam da bu noktada, bugün burada gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzda yapay zekâ desteği ile en etkin eşleşmeyi sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü bugün yalnızca bir günlük etkinlik düzenlemiyor, aslında geleceğe açılan bir iş platformu oluşturuyoruz. Samsun çok yüksek potansiyele sahip bir şehir. Bu şehir, sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin kuzeye açılan en stratejik ticaret kapısıdır. İmkânlarıyla Orta Karadeniz'in üretim, dağıtım ve ihracat üssü konumundadır. Karadeniz'den Kafkaslara, Orta Asya'ya ve Avrupa'ya uzanan bu coğrafyada, Samsun'un sunduğu stratejik avantajları etkili iş bağlantılarıyla taçlandırmak, artık bir tercih değil, bir gerekliliktir. Bu potansiyeli doğru iş birlikleriyle, doğru bağlantılarla ve güçlü networklerle desteklemek gerekir. Bizler bu noktada potansiyeli fırsata çevirmeye aracılık eden yapılar olmak durumundayız. Bugün burada yaptığımız tam olarak budur' diye konuştu.

'Buradaki her temas, bağlantı yarının güçlü iş birliklerine dönüşebilir'

Toplantının iş dünyasındaki doğru kişileri bir araya getirdiğinin altını çizen Başkan Murzioğlu, 'Geçtiğimiz yıl bu platformda kurulan bağlantıların, somut iş birliklerine ve ticari sonuçlara dönüştüğünü görmek, bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. Bu yıl ise hedefimiz daha net: Daha fazla eşleşme, daha fazla iş birliği, daha fazla ticari çıktı. Bugün uzun ve yoğun bir programımız var. Zaman, özellikle giderek hızlandığımız bu çağda çok kıymetli. Her bir dakikanın önemi var. Bununla birlikte bugün burada her bir dakikanın bir potansiyeli, bir karşılığı var. Çünkü bugün burada gerçekleşecek olan her temas, diyalog ya da bağlantı, yarının güçlü iş birliklerine dönüşebilir. Biz bu konuda hâlâ geçen yıla dair geri bildirimler alıyoruz. Bugün burada gençliğin enerjisi, TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulumuz, çağı yakalamış vizyon sahibi 12 ekibi ve elbette kıymetli paydaşlarımız vesilesiyle beraberiz. Genç girişimcilerimiz geçen yılın motivasyonuyla daha büyük bir sorumluluk üstlenerek titiz bir çalışma yürüttüler' şeklinde konuştu.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından yapay zekâ tarafından yapılan doğru eşleşmeli iş dünyası görüşmeleri ile devam etti.

