Düzce’de samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Bir itfaiye erinin saman balyalarının içine girmesi ise görüntülere yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Hacıaliler köyünde İlhami A.’ya ait evin arka kısmında bulunan samanlıkta belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede samanlığı alev topuna çevirirken, itfaiye ekipleri kıvılcımların samanlığın yanında bulunan eve sıçramasını engelledi. Saman balyalarının alevlenmesini engellemek isteyen bir itfaiye eri ise balyaların içine girerek yangını söndürdü. Bu esnada diğer itfaiye erleri arkadaşlarının alevlerden uzak kalması için sürekli su sıktı. Yangın 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, söndürme çalışmaları kameralara yansıdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.