İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, safra yollarında gelişen kaçaklara yönelik yeni nesil bir tedavi yöntemiyle Ege Bölgesi’nde bir ilke daha imza attı. 47 yaşındaki Libya uyruklu hasta, Türkiye’de sınırlı merkezde uygulanabilen "randevu yöntemiyle peroral kolanjiyoskopi" tekniği sayesinde açık cerrahiye gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ferit Çelik ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Kamil Doğan iş birliğiyle gerçekleştirilen işlemde, safra yollarına doğrudan ve görerek müdahale edilerek kaçak noktası başarıyla tespit edildi ve stentleme yöntemiyle tedavi tamamlandı.

"Doğrudan görerek müdahale imkanı sunuyor"

Doç. Dr. Ferit Çelik, yöntemin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Safra yollarındaki kaçaklara müdahalede geleneksel yöntemler her zaman yeterli olmayabiliyor. Bu özel teknik sayesinde, ağız yolundan ilerletilen kamera ile safra kanallarına doğrudan ulaşarak kaçak bölgesine net görüş altında müdahale ettik. Tel yardımıyla stent yerleştirerek safra akışını yeniden düzenledik. Tüm süreci hastamız için ameliyatsız şekilde, minimal invaziv yöntemle tamamladık."

"Ege Bölgesi’nde ilk uygulama"

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Kamil Doğan ise, "Safra yolu kaçakları zaman zaman ciddi klinik sorunlara yol açabilir. Bu yöntemi İzmir ve çevresinde ilk kez uyguladık. Görerek müdahale imkânı sayesinde hem hızlı hem de etkili bir sonuç elde ettik. Hastamızın yaşam konforunu ciddi oranda artırdık" açıklamasında bulundu.

"En güncel tedavi yöntemlerini sunuyoruz"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Memiş, hastanenin teknolojik vizyonuna dikkat çekerek, "Sadece klasik tedavi yöntemleriyle değil, ileri düzey girişimsel tekniklerle de hizmet veriyoruz. Hedefimiz; dünyada uygulanan en güncel yöntemleri eş zamanlı olarak hastalarımıza ulaştırmak. Bu müdahale, bu yaklaşımımızın güzel bir örneği oldu" dedi.