Rize’de geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşanan şiddetli fırtınalar sonrasında şehir merkezinde boşaltılan 8 katlı Birlik ve Kordon Apartmanlarında yıkım işlemleri başlatıldı.

Rize’de 12 Aralık 2024 tarihinde denizdeki dalgaların sahil bendine vurması sonucu merkez Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı Kordon Apartmanı ve bitişiğindeki 8 katlı Birlik Apartmanı’nda titreşim meydana gelmişti. Dalgaların şiddetinden dolayı sallanan binalardaki evler gece saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekiplerince boşaltılmıştı. Ardından yapılan incelemelerde Kordon Apartmanı’nı için oturulmaz kararı verilmiş, bina sakinleri yıkım işlemleri için harekete geçmişti. Kordon Apartmanı’nın bitişiğinde bulunan Birlik Apartmanı sakinleri de aynı kararı alarak binalarının yıkılması ve müteahhit firma aracılığı ile yenisinin yapılması için görüşme başlattı. Söz konusu 2 apartmanda da bugün itibariyle yıkım işlemi başlatıldı. Yıkıcı Çeneli Çoklu İşlemci adı verilen iş makinası yardımı ile üst kattan başlayarak kolonları kesilen binada kontrollü yıkım başladı.

Kendi binalarının yan kısmında bulunan bina hakkında yıkım kararı alınınca kendi binalarının yönetimi de toplayarak yıkım kararı aldığını dile getiren İbrahim Memişoğlu isimli bina sakini "Sahilde dolgu alanı yapılan perde betonunun ardından, büyük dalgalar nedeniyle evler sallandı. Aslında bizim binanın yanındaki bina afete giren bina. O bina hakkında AFAD yıkım kararı verdi. Biz de yönetim olarak toplanıp, oy çokluğuyla yıkım kararı aldık. Şimdi müteahhitle anlaşacağız. Yaklaşık 3-4 milyon bir para vererek ev alacağız. Süreç böyle işleyecek" dedi.