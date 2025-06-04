Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Genel Sekreterliğe bağlı birimlerde görev yapan idari personelle kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa Rektör Çakmak’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ve çok sayıda idari personel katıldı.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Çakmak, idari personelin ETÜ’nün kurumsal işleyişinde ve gelişiminde üstlendiği rolün önemine dikkat çekerek: "Üniversitemizdeki akademik başarıların, bilimsel projelerin, öğrenci memnuniyetinin ve kurumsal itibarın arkasında sizin emeğiniz ve alın teriniz var. Her birinize yıl boyunca gösterdiğiniz emeklerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. El ele verip üniversitemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" İfadelerini kullandı.

Kahvaltı programının ardından, geleneksel hâle gelen fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Rektör Çakmak ve beraberindekiler üniversite kampüsünde çok sayıda meyve fidanını toprakla buluşturdu.