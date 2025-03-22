Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 20 Mart Dünya Çocuk Tiyatroları Gününde, Genco Erkal Sahnesi’nde “Pompenya” adlı oyununu Eskişehirli minik seyircilerle buluşturdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Alman oyun yazarı İngeborg Von Zadov’un yazdığı, Servet Aybar’ın Türkçemize kazandırdığı oyunun yönetmenliğini Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş süpervizörlüğünde, Şehir Tiyatroları dramaturgu ve Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birim Başkanı Şafak Özen üstlendi.

Işık tasarımını Ali Rıza Tekin’in, sahne tasarımı Filiz Çankaya Uzun’un gerçekleştirdiği oyunda Şehir Tiyatrosu sanatçıları Eda Eğilmez ve İsa Can Dinç rol alıyorlar.

Oyun; “Arkadaşlarımızdan bir süre ayrı kalmak zorunda kalırsak ne yaparız?” sorusunu sorarken ayrılığın hüznüne rağmen düş kurabilmenin gücünü ve derin bir dostluğu anlatıyor. “Pompenya”, Mart ayındaki gösterimlerinin ardından sezon boyunca Şehir Tiyatrolarında sahnelenmeye devam edecek.