Ankara’nın Polatlı ilçesinde Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, ehliyet sahtekarlığından yasa dışı kaçak bahis sistemlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede gerçekleştirilen operasyonlarla suç örgütlerine nefes aldırmıyor. Son bir yılda 100’ü aşkın dolandırıcılık dosyası işleme kondu.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son bir yılda yürütülen soruşturmalarda 100’ü aşkın dolandırıcılık dosyası işleme kondu. Özellikle sahte ehliyet düzenlemeleri ve internet üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetleri dikkatle incelenerek, detaylı delillendirme süreçleriyle savcılığa taşındı. Polatlı’yı merkez olarak kullanan organize suç grupları tek tek deşifre edildi ve yargı süreci başlatıldı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen bu çalışmalar neticesinde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, bazıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dışı kazanç sağlayan sistemler çökertilerek, dijital altyapılarına el konuldu. Böylece hem ilçede hem de bağlantılı illerde muhtemel dolandırıcılık vakalarının önü kesildi. Vatandaşların huzurunu, güvenliğini ve ekonomik düzenini tehdit eden bu tür suçlara karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket eden savcılık tarafından suça zemin hazırlayan unsurlar da dikkatle takip ediliyor.

Dolandırıcılara Polatlı’da yer yok

Polatlı’da dolandırıcılığa karşı yürütülen amansız mücadele, hem kolluk kuvvetleriyle hem de diğer kurumlarla kurulan etkili koordinasyon sayesinde hız kesmeden devam ediyor. İlçedeki savcılar, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen operasyonlarda titiz bir çalışma yürüterek, suçlulara adeta göz açtırmıyor. Polatlı halkı ise bu gelişmelerden memnun. Artan adalet duygusu ve güven ortamı ilçede yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlarken, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın örnek tutumu diğer bölgelere de ilham veriyor. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, adaletin kalkanı olarak suçla mücadelesine kararlılıkla devam ederken, vatandaşlara da "Dolandırıcılara geçit vermeyin, şüpheli durumları bildirin, birlikte daha güçlü bir toplum inşa edelim" çağrısında bulunuyor.