Bilecik’te Gölpark’ta yıllardır ilk defa görüntülenen pekin ördeği yavruları, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bilecik kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark’a bırakılan yaklaşık 20 farklı cins ördekten pekin cinsi olanların ikisi, geçtiğimiz hafta 4 yavrusu ile gölette yüzerken görüntülendi. Yaklaşık 1 hafta anne ve babalarıyla yüzen ördek yavruları, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bilecik Valiliği tarafından ördeklerin üremesi için bir yaşam alanı oluşturulacağı öğrenildi.