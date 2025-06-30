Eskişehir’de kent içi ulaşımda kullanılan belediye otobüslerine, tramvaylara ilgi duyan üniversite öğrencisi Emre Poyraz, boş zamanlarında bu araçlarla sürekli şehri dolaşıyor. Otobüs şoförlerinin neredeyse hepsini tanıyan, yeni başlayan şoförlere ise güzergâh konusunda yardımcı olan Poyraz, sık sık gezisiyle ilgili video ve fotoğraf çekip bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Emre Poyraz’ın ilginç hobisi ile dikkat çekiyor. Poyraz, şehir içi ulaşımında kullanılan başta belediye otobüsleri olmak üzere toplu taşıma araçlarına yoğun ilgi duyuyor. Öyle ki Poyraz, envanterde kaç tane belediye otobüs var, hangi hatlar nereye gider ya da nereden hibe edildi, kaç kazası vara kadar birçok bilgiye hakim. Araca binmeden önce otobüsü kontrol eden Poyraz, varsa eksik bir durum şoföre bilgi veriyor. Boş zamanlarında erkenden uyanan Emre Poyraz, otobüse binerek şehri dolaşıyor. Otobüs şoförlerinin neredeyse hepsini tanıyan Poyraz, yeni başlayan şoförlere ise güzergâh konusunda yardımcı oluyor. Otobüslerin sık sık videosunu ve fotoğrafını çeken Poyraz bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

"Öğlen saatlerinde çıkıyorum, otobüsleri inceliyorum, geziyorum"

Toplu taşıma sevdası hakkında konuşan Emre Poyraz, "Çocukluktan beri gelen bir sevdam var; Otobüsler ve tramvaylar. Şehirlerarası olsun, şehir içi belediye otobüsleri olsun, fark etmez. Hobi olarak ara sıra sosyal medya ulaşım platformunda otobüs fotoğrafları çekip paylaşıyorum. Genellikle öğlen saatlerinde çıkıyorum, otobüsleri inceliyorum, geziyorum. Son durakta ya da başlangıç durağında aracı kontrol ediyorum. Şoföre yardımcı olmak için anormal bir durum var mı, yok mu diye bakıp şoförü bilgilendiriyorum. Eğer bir sorun yoksa sefere çıkıyoruz. Bir tur biniyorum, sonra inip çarşıya tramvaya gidiyorum. Tramvayı da inceliyorum. Boş günlerimi bu şekilde değerlendiriyorum" dedi.

"Şoförün nasıl kullanıldığını izliyorum"

İlerde belediye otobüsü şoförü olmak istediğini belirten ve Eskişehir’deki toplu taşıma envanteri hakkında bilgi veren Poyraz, şöyle devam etti;

"Belediye otobüs şoförü olmak isterdim, bu işi yapardım. Otobüslerin park ettiği garajı gezmek isterdim. Orada kapının yanında bir oturma alanı var. En çok oraya oturmayı seviyorum. Oradan şoförün nasıl kullanıldığını izliyorum. Tanıdığım şoförlerde var. Hattı bilmeyen şoförlerin yanına gidiyorum. Mesela bir keresinde bir numaralı hatta yeni gelen bir şoför hattı bilmiyordu. Yanına gidip tarif ettim. Hatların genelini biliyorum, ama bilmediğim hatlar da oluyor, gitmediğim hatlar da var. Gitmeyi çok istiyorum, ama biraz vakit bulamıyorum.