Osmangazi Belediyesi'nin 2026'yı Orhan Kemal Yılı ilan etmesi kapsamında Bursa 23. Kitap Fuarı'nda düzenlenen 'Orhan Kemal Bursa'da' panelinde, usta yazarın Bursa'daki yıllarının edebiyat hayatına etkisini oğlu Işık Öğütçü anlattı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle 11 - 19 Nisan tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen Bursa 23. Kitap Fuarı, 2026 yılını Türk edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal'e ithaf eden Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği anlam dolu bir panele ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve kitapseverlerin katılımıyla Seminer Salonu'nda düzenlenen 'Orhan Kemal Bursa'da' adlı panelde, Orhan Kemal'in oğlu, Orhan Kemal Müzesi Kurucusu ve yazar Işık Öğütçü, usta kalemin kentte yaşadıklarına ve edebi hayatına bıraktığı izlere değindi. Gülçin Elif Yücel moderatörlüğündeki panelde babası Orhan Kemal'in hatıralarını da yad eden Işık Öğütçü, büyük ustanın Bursa ile özel bir bağı bulunduğuna işaret etti.

'Bursa Orhan Kemal'in edebiyat yolunun başlangıcı'

Bursa'nın Orhan Kemal için çok önem taşıdığının altını çizen Işık Öğütçü 'Orhan Kemal'in aslında edebiyat yolunun başlangıcı Bursa diyebiliriz çünkü Bursa Cezaevi'nde Nazım Hikmet ile olan o 3,5 yılın sonunda Nazım Hikmet Akademisi'nden mezun olan bir edebiyatçıyı görüyoruz.' dedi.

Öğütçü, şöyle devam etti;

'Belki bir şiirinde Bursa'nın adı var ama buradaki yaşadıklarından edindiği toplam bilgi kitaplarının neredeyse hepsinde zaten var. Bursa, Orhan Kemal'in hayatında çok önemli bir yer tutmuş. Ben de Bursa'yı çok önemsiyorum, böyle bir takım etkinlikler olduğu zaman Bursa'ya geliyorum, katkı veriyorum. Burada Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılını Orhan Kemal Yılı ilan etmesi çok çok önemli. Bu bir vefa. Orhan Kemal ile ilgili bu tür çalışmalarda herkesi dost olarak görüyorum, değerli Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum.'

Gülçin Elif Yücel de, Bursa'da okuyucularla birlikte olmanın çok keyif verici olduğunu belirterek, 'Orhan Kemal gibi Türk edebiyatının büyük ustasını anmak onur verici. Hem Nazım Hikmet'i onunla beraber anmış olduk, hem Bursa'yı yad etmiş olduk. Burada bulunmaktan çok mutluyuz' diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin standını da ziyaret eden Işık Öğütçü, burada kitapseverler ile bir araya gelerek imza dağıttı.