Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü.

Çorum Valisi Çalgan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Çorum Valisi Çalgan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Olay, Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple camide dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları farkeden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA