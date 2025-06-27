Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü.

Olay, Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple camide dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları farkeden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.