Orta ve Doğu Karadeniz’in en kapsamlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip Ordu Büyükşehir Belediyesi(OBB), 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, tedavi edilmesi ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor.

Kapasite 800 kulübeye çıkarılıyor

Bu kapsamda Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kapasite artırımı ve modernizasyon çalışmaları başladı.

Alttan ısıtmalı kulübeler inşa ediliyor

Mevcut 1000 metrekare doğal yaşam alanında devam eden ve yüzde 70’i tamamlanan inşaat çalışmalarında 500 hayvan kapasitesi 800 hayvana çıkarılıyor. Alttan ısıtmalı kulübelerin inşaatı tamamlandığında yeni yapılan kulübelerle hayvanların daha konforlu ve doğal bir ortamda yaşamaları sağlanacak.

Ameliyathaneden özel bakıma kadar her şey var

Ayrıca çalışmalar kapsamında alanda 21 adet karşılama ünitesi, 10 farklı doğal yaşam alanı ve hayvanların ameliyat sonrası ilk 24 saat içerisinde kalabilecekleri 150 hayvan kapasiteli özel bakım alanı da yer alacak. Tüm bu alanların yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.