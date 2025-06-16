Ordu’da, yaya yolunda sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen ve ehliyetsiz U.G. (20) idaresindeki 52 AGH 430 plakalı motosiklet, Bülbül Deresi köprüsünün yaya yolunda yürüyen Şirvan Kalpaklıoğlu’na (47) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.