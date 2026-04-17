OPET, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği 'Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi'yle tüm Türkiye'yi kapsayan bir çevre temizliği hareketi başlattı.

OPET ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilk kez 8 Nisan 2026 tarihinde tanıttığı 'Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy' Projesi kapsamında akaryakıt sektöründe bir ilke imza atıldı. Türkiye genelinde yaygın bir ağa sahip olan OPET, akaryakıt istasyonlarında sıfır atık bilincinin yükselmesi için adımlar atarken, projenin toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturması adına Türkiye'nin 7 bölgesindeki 7 farklı şehirde peş peşe çevre temizliği etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. İlki Antalya'da yapılan çevre temizliği hareketinin ikincisi ise Ankara Pursaklar Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Ankara'daki etkinliğe katılan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, doğaya büyük saygı duyduklarını belirterek, OPET olarak sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasını kararlılıkla sürdüreceklerini ve bu kapsamda akaryakıt istasyonlarında yeni bir döneme girildiğini söyledi.

'Asıl amacımız farkındalık oluşturmak'

Çöplerin doğaya verdiği zararı OPET olarak en aza indirgemeyi hedeflediklerini ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini belirten OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 'Bugün çok anlamlı bir amaç için buradayız. Buradaki çöpleri ayrıştırarak topluyoruz. Ama asıl amacımız farkındalık oluşturmak ve çöpün doğaya verdiği, çevreye verdiği, ekonomimize verdiği zararı gözler önüne sermek. Biz ilk olarak 2021 yılında Ege'deki büyük orman yangınlarının ardından bu konuya eğilme kararı verdik. Araştırmalar gösteriyor ki yangınların yüzde 90'dan fazlası insan eliyle ve sağa sola atılan çöplerden kaynaklanmakta. 2021'den beri Doğaya Saygı Projesiyle bu nedenleri ortadan kaldırmak için etkinlikler yapıyoruz. Yanan köyleri yeniliyoruz. Yanan ormanların yerine yenisini koymaya çalışıyoruz ama halen bu sorun çözülebilmiş değil. Çünkü bu bireysel olarak veya herhangi bir şirketin çözebileceği bir olay değil. Bu, tüm toplumun bilinçlenmesi ve görevini yapması gereken bir olay. Onun için her şeyden önce 'atma, sakın atma, vatanını yakma, çevreyi ağlatma' gibi sloganlarla istasyonlarımıza gelen müşterilerimizi de uyararak bu etkinliği büyütmeye çalışıyorduk. 8 Nisan'da Çevre, Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanlığımızla bir protokol imzaladık. Bu protokol gereği kendi istasyonlarımızda 'Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy' diyerek projemizin bir başka bacağını başlatmış bulunuyoruz. Bugün burada toprak üzerine düşen her şeyi, insan eliyle atılan ve kirletilen her şeyi ayrı ayrı toplayarak bunların da ayrıştırılması gerektiğini duyurmak istiyoruz' diye konuştu.

'Bu çöpleri mutlaka ekonomiye kazandıralım diyoruz'

Türkiye'de başlattıkları 'Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi' ile toplanan atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını da dile getiren Öztürk, 'İstasyonlarımıza koyacağımız bu atıkları çeşitlerine göre toplamayı gerektiren materyallerle ayrı toplayacağız. Bunları mutlaka ekonomiye kazandıralım diyoruz. Ama önce atmamayı topluma alıştıralım. Bu amaçla biz 'Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar' projemiz kapsamında 77 bin okulda bir çalışma başlatmıştık. Çevreyle ilgili konuları da çocuklarımıza öğreterek bu projeyi okullarımıza da taşımak istiyoruz. Onun için bu bir başlangıç diyoruz. Bakanlığımızla ülkemizin 7 bölgesinde, her bölgeyi temsil eden bir ilde etkinlikler yapacağız. İlkini geçen hafta Antalya'da yaptık. Bugün İç Anadolu Bölgesi'ni temsilen Ankara'dayız. Bundan sonra diğer illerimizde de çevre temizliği etkinliklerimiz devam edecek' dedi.

'2017 yılından bugüne 90 milyon ton atığı lisanslı tesislerde dönüştürdük'

Sıfır Atık Projesi ile sadece atıkları dönüştürmediklerini, bu projenin bir farkındalık projesi de olduğunu vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım ise, 'Bugün Bakanlığımız ile OPET arasına gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolü ile hayata geçen 'Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi' kapsamında doğada atıkların toplanması için bir araya geldik. 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi'yle aslında sadece atıkları dönüştürmekle kalmıyor, stratejik bir projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda 2017 yılından bugüne 90 milyon ton atığı lisansı tesislerde dönüştürdük' ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinliğe OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve gönüllüler katılım sağladı.