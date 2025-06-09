Çorum’un Osmancık ilçesinde eski bir lise binasının çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri, metruk halde bulunan eski lise binasının çatısından kedi sesi geldiğini duydu. Kedinin çatıda mahsur kaldığını fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yavru kei kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, güvenli bir alana bırakıldı.