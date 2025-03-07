Başarılı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen ve çıkardığı single albümlerle dinlenme rekorları kıran Oğuzhan Koç, yeni şirketi Mahzen Media ve Tolga Aykut bünyesindeki ilk projesi “Bi Mani Yoksa” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Yazdığı şarkılar ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturan Oğuzhan Koç, üretmeye ara vermeden kariyerine devam ediyor.

OĞUZHAN KOÇ İLK MAHZEN MEDİA PROJESİ: “Bİ MANİ YOKSA”

Sözü ve müziği Oğuzhan Koç’a, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait olan “Bi Mani Yoksa,” yayımlandığı andan itibaren müzik listelerinde hızla yükselerek ilk sıralarda yerini aldı.

Şarkı, müzikseverlerden büyük beğeni aldı ve Oğuzhan Koç’un müzikal kariyerinin önemli işlerinden biri olarak sanatçının diskografisinde yerini aldı.