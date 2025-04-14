Siirt İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunun minik öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte tarihi Ulu Camiyi ziyaret etti.

Sabah ve öğleden sonra gruplar halinde camiye gelen minikler, cami din görevlisi Nezir Obut’tan Ulu Cami hakkında bilgiler dinledi. Öğrenciler caminin içini gezip büyük bir heyecanla minareyi, mihrapları, minberi ve diğer bölümleri inceledi. Caminin huzur dolu ortamında ellerini semaya açan minikler, dualar edip Fatihalar okudu. Ziyaretin sonunda cami din görevlisi Nezir Obut, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ederek, bu anlamlı ziyaretin gelecek nesillerin tarihi mirasa sahip çıkmaları açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.