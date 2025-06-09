Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Türkiye genelinde görev yapan 209 rektör arasında 24. sırada yer aldı.

ODÜ Rektörü Prof Dr. Orhan Baş, bilimsel üretkenlik ve akademik etki odaklı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan bir başarıya imza attı. Bilim insanlarının akademik performanslarını h-indeksi, i10-indeksi ve toplam atıf sayıları gibi objektif veriler üzerinden değerlendiren uluslararası bir platform olan AD Scientific Index (Alper-Döger Scientific Index) 2025 yılı verilerine göre h-indeksi 33 ve i-10 indeksi 59 olan Prof. Dr. Orhan Baş’ın bilimsel çalışmalarına yapılan atıf sayısı ise 3 bin 367 olarak verilere yansıdı. Bu verilere göre ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Türkiye genelinde 209 rektör arasında en başarılı 24. isim olarak yer aldı.

H-indeksi nedir

Hindeksi, bir akademisyenin bilimsel üretkenliğini ve yayınlarının aldığı etkiyi ölçen uluslararası bir kriterdir. Bir araştırmacının en az h sayıda yayını, her biri en az h kez atıf aldıysa, o kişinin hindeksi h olur. Örneğin, 20 makalesi en az 20 kez atıf almış bir araştırmacının hindeksi 20’dir. Hindeksi; bilim insanlarının n etki gücünü değerlendirmek için temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.