Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki marangoz ustası Hüdaverdi Şentürk, babası Mevlüt Şentürk’ün 1949 yılında kurduğu marangoz atölyesindeki tam 76 yıldır kapanmayan tezgahta çalışmaya devam ediyor. Babasından miras kalan mesleği sürdürdüğünü belirten Şentürk, "Çalışmadığım zaman kendimi boşlukta hissediyorum" dedi.

Koçarlı’da adeta zamana meydan okuyan marangoz atölyesi üç kuşaktır Şentürk ailesinin elinde meslek mirasını yaşatıyor. Çocuk yaşta ahşapla tanışan Hüdaverdi Şentürk, 1972 yılında askerden dönüşte babasından işi devraldı. O gün bugündür tezgahı bırakmayan Hüdaverdi Şentürk mesleği oğullarına da öğretti. Marangozluğun kendisi için bir iş değil, bir yaşam disiplini olduğunu belirten Şentürk Aydın’ın Efeler ilçesinden her sabah otobüse binip Koçarlı’daki atölyesine giderek işinin başına geçiyor.

Kendisinin marangozlukla iç içe büyüdüğünü ifade eden Şentürk, "Ben doğdum doğalı bu marangozluk mesleğinin içerisindeyim, bu meslekten başka hiçbir iş ile uğraşmadım. 1971-72 yıllarında askerden geldikten sonra babamdan devraldım. Benden de bu meslek çocuklarıma kaldı ve onlar da bu işi Muğla’nın Datça ilçesinde mobilya üzerine sürdürüyor. Ahşaba dair her türlü işi burada yapıyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre her türlü işi çıkartıyoruz" dedi.

"Çalışmadığım zaman kendimi güçsüz ve boşlukta hissediyorum"

Atölyede hala aktif olarak çalışan Şentürk, "Burada iş yerimizin üzerinde ev var, orada çocuklarım oturuyorlar. Ben Efeler’de oturuyorum. Otobüs ile buraya iş yeri kapanmasın diye her gün il merkezinden otobüs ile gelip gidiyorum. Çalışırken kendimi çok mutlu, huzurlu, güçlü ve dinç hissediyorum. Çalışmadığımda kendimi boşluğa düşmüş ikinci sınıf bir vatandaş gibi görüyorum. Baskı altında çalışıyorsanız, yaptığınız işi sevmiyorsanız bu iş size zor gelir ama ben işimi yaparken zevk alarak yapıyorum. Yaşım ilerlese de devam ediyorum. Çünkü severek yapılan bir işten insan hiçbir zaman gocunmaz, zorlanmaz. Bugüne kadar bu işi yaparken hiç zorlanmadım ve severek yaptım. Elimin tuttuğu, gözümün gördüğü yere kadar da mesleğimi sürdüreceğim. Kahvehanelerde boş zaman öldüreceğime, kendi iş yerimde mesleğimle uğraşıyorum" diyerek, genç nesillere de işlerini severek yapmaları tavsiyesinde bulundu.