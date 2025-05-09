Aydın’ın Nazilli ilçesinde açılan bilim fuarları büyük ilgi görüyor. Nazilli 50. Yıl Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan Bilim Fuarı’nda bu sene 17 proje görücüye çıktı.

50. Yıl Nazilli Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her yıl yaptığı Bilim Fuarını bu senede yoğun katılım ile gerçekleştirdi. Okul müdürü Fülay Küçükoğlu’nun ev sahipliğindeki fuarın açılışına Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Bilimin ışığını yakmak istiyoruz"

Fuarın açılışında konuşan Nazilli 50. Yıl Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fülay Küçükoğlu, "Bilimin ışığını yakmak, merakın peşinden gitmek ve genç beyinlerin üretkenliğini hep birlikte görmek için hazırlandık. Fuarımız 17 projeye ev sahipliği yaptı. Öğrencilerimizin ve danışman öğretmenlerimizin eşliğinde hazırladığımız sergimize bizleri yalnız bırakmayan protokol üyelerine, okul müdürlerimize ve sergimizde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Açılış töreni ve konuşmaların ardından protokol üyeleri, Kaymakam Huriye Küpeli Kan’ın öncülüğünde bütün projeleri tek tek gezerek öğrencilerden bilgi aldı. Protokol üyeleri merak etikleri soruları