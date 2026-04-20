Kızıl geyikler, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde nadir anlara sahne oldu. Kar yağışı altında doğada beslenen üç kızıl geyik, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Refahiye kırsalında kaydedilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Erzincan'da Munzur Dağları çevresinde popülasyonu artan dağ keçisi ve çengel boynuzlu (şamua) keçilere sıkça rastlanırken, kızıl geyiklerin görülmesi oldukça nadir kabul ediliyor.

Refahiye'nin Baştosun köyü kırsalında görüntülenen geyikler, uzun süredir bölgenin doğal yaşamını belgeleyen ve sosyal medyada 'Doğadaki Kız' olarak tanınan Berfin Karataş tarafından kaydedildi.

Giresun yönünden geldikleri tahmin edilen kızıl geyiklerin, bölgede ikinci kez görüntülendiği belirtildi. Doğada bir süre beslenen geyikler, daha sonra gözden kayboldu.