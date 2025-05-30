Mudanya Liman Başkanlığı, çevre bilincini artırmak ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla örnek bir etkinliğe imza attı. Liman Başkanı Veysel Yaşar’ın öncülüğünde, Liman Başkanlığı personeli ile 12 Eylül İlkokulu’nun öğrencileri iş birliğiyle düzenlenen çevre etkinliğiyle miniklere çevre temizliği ve denizleri korumanın önemi anlatıldı.

Etkinlik, 12 Eylül İlkokulu’nda yapılan çevre eğitimi ile başladı. Liman Başkanlığı tarafından hazırlanan materyallerle öğrencilere çevre bilinci kazandırılırken, üzerinde komik ikonlar bulunan çöp kutuları kullanılarak, "Çöplerimizi çöp kutusuna atalım" sloganıyla alışkanlık kazandırılması hedeflendi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Çevre Haftası dolayısıyla 4. sınıf öğrencilerine yönelik özel bir program düzenlendi. Öğrencilere denizlerdeki kirliliği önlemenin yolları anlatılırken, çöp toplama gemisi tanıtıldı ve denizcilik sevgisi aşılandı.

Ana sınıfı öğrencileri içinse atık türleri hakkında bilgilendirme yapılarak, eğitici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklara balonlar ve boyama kitapları dağıtıldı.

BUDO İskelesi’ne yanaşan deniz çöp toplama aracı öğrencilere gezdirildi. Öğrenciler, bu araçların nasıl çalıştığını yerinde gözlemleyerek farkındalık kazandı. Ardından, BUDO yolcu gemisine davet edilen öğrenciler, denizlerin kirletilmemesi konusunda yetkililerden bilgi aldı ve gemiyi tanıma fırsatı buldu.

Mudanya Liman Başkanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerle çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti.