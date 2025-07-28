Hatay’ın Payas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda 3 kişi yere savruldu.

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Kaza, Payas ilçesi akaryakıt istasyonu mevkisinde yaşandı. Aynı istikamette giden iki motosiklet çarpıştı. Kazada iki motosiklette bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Motosikletlerin birbirleriyle çarpışıp 3 şahsın yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aynı istikamette giden iki motosikletin çarpıştığı, 3 kişinin yere savrulduğu ve şahısların birbirlerine serzenişi görüldü. Hafif yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldılar. Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA