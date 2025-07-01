Konya’da sokakta seyir halindeyken kaldırımdaki ahşap plakaya takılıp kaza yapan motosikletli hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Pozantı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Babacan (67) idaresindeki plakasız motosiklet, kaldırım kenarından yola uzanan ahşap plakaya takılıp duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü Babacan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.