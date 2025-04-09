Ankara’nın Sincan ilçesinde bir sitenin otoparkında park halindeki motosikleti çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinin Yenikent semtinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir sitenin otoparkında park halinde duran Ayşe Gökgöz’e ait olan 06 BEF 938 plakalı motosiklet çalındı. Olayın ardından Ayşe Gökgöz’ün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gökgöz, motosikleti çalan şahsın M.Ö. olduğunu iddia ederek şikayetçi olurken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin beklediği, bir kişinin ise motosikleti saniyeler içerisinde çalıp kaçtığı anlar yer aldı.