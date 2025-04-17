Kocaeli İzmit Belediyesi, Oyuncak Müzesi’nde düzenlediği yaratıcı atölye etkinlikleriyle çocuklara keyifli ve öğretici bir deneyim sunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin Kapanca Sokak’ta hayata geçirdiği Oyuncak Müzesi, her hafta sonu çocuk sesleriyle şenleniyor. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek etkinliklerin düzenlediği Oyuncak Müzesi’nde 19 – 20 Nisan tarihlerinde “Resim Galerisindeyim Atölyesi” ve “Keçeden Pelüş Oyuncak Atölyesi” gerçekleştirilecek. 19 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de 4-5-6 yaş grubu, saat 15.00’te 7-8-9 yaş grubu, 20 Nisan Pazar günü saat 11.00’de 9-10-11 yaş grubu ile “Resim Galerisindeyim Atölyesi” gerçekleştirilecek.

20 KİŞİLİK KONTENJANLAR

20 kişilik öğrenci kontenjanları ayrılan Antik Dönem’ in 7 Harikası temalı Resim Galerisindeyim Atölyesi’nde Keops Piramidi, Babil’in Asma Bahçeleri, Artemis Tapınağı, Zeus Heykeli, Rodos Heykeli, İskenderiye Feneri ve Halikarnas Mozolesinin görselleri İzmit Oyuncak Müzesi 3. Kat interaktif alanda sergilenecek. Oluşturulacak küçük çalışma gruplarında eserlerin kendilerinde hissettirdikleri ile ortak bir resim çalışması gerçekleştirecek.

KEÇEDEN PELÜŞ OYUNCAK ATÖLYESİ

20 Nisan Pazar günü saat 15.00’te 9-10-11 yaş grubu ile “Keçeden Pelüş Oyuncak Atölyesi” gerçekleştirilecek. Atölyede iç dolgu malzemesi olarak artık keçeler, ana malzeme olarak keçe, öğretmen kontrolünde dikiş malzemeleri, çeşitli boncuklar ve düğmeler kullanılacak. Atölyede İzmit Oyuncak Müzesinde çocukların pelüş oyuncak üretimi yapması, ince motor becerileri, el-göz koordinasyonları ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.