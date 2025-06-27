Şırnak’ta daha önce depreme dayanıksız oldukları gerekçesi ile yıkılan 7 okul için ihale süreci başladı. Yıkımı gerçekleştirilen okulların yerine yapılacak okulların ihale sürecinin başladığını AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar duyurdu.

Şırnak, Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde depreme dayanıksız oldukları gerekçesi ile yıkılan 7 okulun yerine yapılacak yeni okullar için ihale süreci başladı. Şırnak merkez 24 derslikli İstiklal Ortaokulu, 8 derslikli Geçitboyu İlkokulu, 8 derslikli Balveren İlkokulu, Cizre ilçesi 24 derslikli 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu, 24 derslikli Fatih İlkokulu, 8 derslikli Katran İlkokulu, Güçlükonak ilçesi 16 derslikli Merkez İlkokulu için önümüzdeki ay ihalelerin yapılması bekleniyor.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in destekleriyle yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Şırnak merkez ve ilçelerinde 7 yeni okul için ihaleler başlıyor. Toplam 7 okul ve 112 derslik ile evlatlarımız için modern, nitelikli ve engelsiz eğitim ortamları inşa ediyoruz. Bu yatırımlarla birlikte ikili eğitimin sona erdirilmesi ve öğrencilerimizin daha konforlu, daha kaliteli bir eğitim ortamına kavuşması hedeflenmektedir. Şırnak’a, kıymetli öğretmenlerimize ve değerli öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.