AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret ederek, Şırnak ve ilçelerinin enerji alanındaki taleplerini ve beklentilerini iletti.

Görüşmede, özellikle kırsal bölgelerde enerji altyapısının güçlendirilmesi, yeni enerji yatırımları ve şebeke iyileştirmeleri konuları ele alındı. Tatar ayrıca, Gabar Dağı’nda keşfedilen petrol rezervlerinin Türkiye’nin enerji bağımsızlığına sağladığı katkıya dikkat çekerek, bölgede artan üretim ve hareketlilik doğrultusunda Şırnak Valiliği ve ilçe belediyeleri tarafından iletilen asfalt ve yol yapım taleplerini de Bakan Bayraktar’a sundu.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Tatar, "Şırnak’ımızın gelişimi için yürütülen çalışmalara verdikleri destek ve yakın ilgileri dolayısıyla Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.