Mersin Valiliği himayelerinde, Vali Atilla Toros öncülüğünde, hayırsever Necdet Atılgan ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında “Mezitli Necdet Atılgan Aile Sağlığı Merkezi”nin yapımına ilişkin protokol imzalandı.
İçeriği Görüntüle
İmzalanan protokolle birlikte Mezitli ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, Vali Atilla Toros, hayırsever Necdet Atılgan’ın bu anlamlı katkısının il genelinde örnek teşkil etmesini temenni etti.
Toros, söz konusu bağışın toplum sağlığına önemli katkılar sunacağını vurgulayarak, desteklerinden dolayı Necdet Atılgan’a teşekkür etti.