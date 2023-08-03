Erzincan’da Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, 35 dereceye varan sıcaklara rağmen tarlada çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Erzincan merkeze bağlı köylerde, şeker pancarı tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çapa yapıp ot yoluyor. Çocuklarıyla beraber her yıl kilometrelerce yol kat ederek uzak illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, özellikle şeker pancarı tarlalarında çalışıyor. İşçiler ayrıca domates, fasulye, kavun ve karpuz tarlalarında da çalışarak rızıklarını çıkarıyor. Günlük 400 lira yevmiye ile çalışan mevsimlik işçilerin tarladaki yoğun mesaileri 7 ay sürüyor.

Her yıl Mayıs ayında aileleriyle gelen öğrenciler de zorlu şartlarda çalışarak okul harçlıklarını çıkarıyor.

Siverek’ten gelen mevsimlik tarım işçisi Kadir Şahin, “Haziran ayında buraya geldik. Yılın sonuna kadar ailecek buradayız. Şekerpancarı ile uğraşıyoruz, söküm yapıyoruz. Türkiye’nin her yerine gidiyoruz. Ailemizin geçimini buradan sağlıyoruz. 400 lira yevmiyeye çalışıyoruz, sıcakta zor oluyor, yanıyoruz ama mecbur çalışıyoruz” dedi.

Mevsimlik işçi Turgut Şahin ise, “Şekerpancarı çapalıyoruz, ot yoluyoruz. 6-7 ay buradayız, her sene çocuklarla buraya geliyoruz ve burada kalıyoruz. Memlekette gelirimiz de yok işimiz de yok. Pancardan başka hiçbir işimiz yok” ifadelerine yer verdi.