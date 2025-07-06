Antalya’da hem arkeolojik sit hem milli park alanı olan Termessos Antik Kenti’nde yüzlerce yıllık bir meşe ağacı, büyük bir lahit parçasını gövdesiyle kavrayarak adeta havaya kaldırdı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Koçak, "Sanki doğa, taş ustasının emeğinin altını çiziyor; alıyor ve diyor ki: ‘Birincisin sen, ne güzel yapmışsın" dedi.

Antalya Bilim Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen Termessos kazılarında doğanın antik kalıntılarla kurduğu etkileyici ilişki gözler önüne serildi. Lahit parçalarının arasında büyüyen dev bir meşe ağacı, birkaç yüz kiloluk bir taş bloğu adeta gövdesiyle kaldırmış durumda. Kazı başkanı Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçak, "Termessos hem bir antik kent hem de bir milli park. Burada tarih ve doğa kelimenin tam anlamıyla iç içe geçmiş durumda. Bunun en güzel örneklerinden birini bu ağaçta görüyoruz" dedi.

"Ağaç lahit parçasını kavramış ve ayağa kaldırmış"

Haltere benzeyen formu nedeniyle ‘halter meşesi’ benzetmesi yapılan ağacın olağanüstü biçimde geliştiğini belirten Koçak, "Bu yüzlerce yıllık bir meşe ağacı. Arkamızda yer alan büyük anıtsal mezar yapısının kalıntıları üzerinde büyümüş. Büyürken tesadüfen birkaç yüz kilo ağırlığındaki lahit parçasını köşesinden kavrayıp kaldırmış. Şu an o lahit meşe ağacına asılı duruyor" diye konuştu.

Ağacın köklerinin altında başka taş kalıntıları da bulunduğunu dile getiren Koçak, "Onlar artık orada kalacak. Bu durum Termessos’un doğa ve tarihi nasıl ustaca bütünleştirdiğinin somut örneği" dedi.

"Doğa, taş ustasının emeğinin altını çiziyor"

Meşe ağacının taşı tuttuğu noktada lahitin üzerinde bezemelerin bulunduğuna dikkat çeken Koçak, "Öyle güzel bir yerinden yakalanmış ki, o bezemeler yağmura maruz kalmadan korunmuş. Sanki doğa, taş ustasının emeğinin altını çiziyor; alıyor ve diyor ki: ‘Birincisin sen, ne güzel yapmışsın.’ Doğa adeta bize diyor ki: İnsanlar olarak istediğinizi yapabilirsiniz ama biz böyle tuttuğumuz gibi kaldırırız ayağa. Kültür dediğimiz şeyin nazikçe altını çiziyor. Sizden daha güçlüyüm diyor. Ve gerçekten de öyle" ifadelerini kullandı.