Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Mersin’e özgü kumaş ve geleneksel dokuma kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında dünyaca ünlü modacı Dilek Hanif, Mersinli kadınların ürettiği geleneksel kumaşları koleksiyon haline getirerek uluslararası alanda tanıtacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Mersinden Kadın Kooperatifi paydaşlığında yürütülen projeyle, kente özgü ’Ak Bez, Çekmeli, Kafesili Tıngıllı, Kolon Dokuması’ gibi kumaş türleri ile ’çarpana ve iğne oyası’ gibi geleneksel dokumalar profesyonel tasarım sürecinden geçerek uluslararası platformlarda yer alacak.

Proje kapsamında modacı Dilek Hanif, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte Gözne Kadın Atölyesi’ni ziyaret etti. Atölyede el emeği ürünleri inceleyen Hanif, çeşitli kumaşlardan sipariş verdi. Ürettikleri kumaşların dünyaca ünlü bir tasarımcı tarafından kullanılacak olmasından dolayı heyecanlanan kadınlar, projeden elde edilecek gelir sayesinde emeklerinin karşılığını alacaklarını belirtti.

Eylül ayında koleksiyon sergisi düzenlenecek

Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen projede hazırlanan 15 parçalık tasarım koleksiyonunun eylül ayında düzenlenecek sergiyle tanıtılacağı kaydedildi. Serginin ardından Dilek Hanif imzasını taşıyan 5 özel tasarımın da Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim edileceği belirtildi. Projenin ilk etapta Gözne’de başlayacağı ve ardından Mersin genelindeki atölyelerde yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

"Mersin kumaşları markalaşacak"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, projeyle birlikte kadın emeğinin değer kazanacağını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 3. Uluslararası Tarsus Festivali’nde Dilek Hanif hanımla birlikte burayı ziyaret ettiğimizde, kumaşlarımız çok ilgisini çekti. Ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir proje geliştirdik. Mersin’e özgü kumaşlardan oluşacak koleksiyonun, markalaşma sürecine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Seçer, projeyle sadece kumaşların değil, kadın emeğinin ve geleneksel el işçiliğinin de destekleneceğini vurgulayarak, "Kadınlarımızın üretimlerinin kazanca dönüşmesi ve Mersin’in bir markası haline gelmesi için bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Kadınların gücüne inanıyorum"

Dilek Hanif ise dokumaları ilk olarak 3. Uluslararası Tarsus Festivali’nde keşfettiğini belirterek, "Meral Hanımla birlikte bu kumaşların daha fazla değer kazanması için ne yapabileceğimizi konuştuk. Ev kadınlarının el emeği ürünlerini, güzel bir koleksiyonla dünyaya tanıtacağız. Kadınların birlik olduğunda başaramayacağı şey yok. Bu işin de en iyisini yapacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ürünlerin çok değerli olduğunun altını çizen Hanif, "Katma değerini artırmak için biraz daha özenli çalışmak gerekiyor. Elimden geleni yapacağım. Bittiğinde ortaya çok keyifli ve değerli bir sonuç çıkacak" dedi.

"Eski modelleri modernize ediyoruz"

Gözne Kadın Atölyesinde gönüllü usta öğretici olarak görev yapan Hacer Küpeli ise, "Dilek Hanif gibi büyük bir isimden sipariş almak bizi çok mutlu etti. Ürettiklerimiz tamamen yöresel kumaşlar ve eski modelleri de modernize ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde tezgâhlarımız yapıldı. Burası bizim için hem üretim hem de sosyalleşme alanı oldu. Büyükşehir Belediyesine, Meral Hanıma ve Dilek Hanıma çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.