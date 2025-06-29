Mersin’in Anamur ilçesinde bir temizlik görevlisinin ölümüne diğerinin de ağır yaralanmasına neden olan alkollü sürücü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaza, gece saat: 01.22 sıralarında ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem S. idaresindeki 33 ADE 207 plakalı Anamur Belediyesi’ne ait çöp toplama aracına temizlik görevlileri çöp aldığı sırada aynı istikametten hızla gelen 1. 93 promil alkollü olduğu öğrenilen Ali B. yönetimindeki 07 AHA 930 plakalı Toyota marka otomobil çarptı. Kazada kamyona çöp konteynerini almaya çalışan temizlik personellerinden Adem Oğuz (44) ve Yusuf Alataş (43) ile otomobilde bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan temizlik personellerinden Adem Oğuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer temizlik personelinin durumunun da ciddi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Otomobildekilerin hepsinin alkollü olduğu ve kazada hafif yaralandığı belirlendi.

Sürücü tutuklandı

Hastanede tedavisi tamamlanan sürücü Ali B., taburcu edilirken Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli sürücü, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Otomobilin hızla gelerek çöp konteynerini araca yüklemeye çalışan temizlik personellerine çarpma anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı kaza da hayatını kaybeden Oğuz’un cansız bedeni ise otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Yapılacak otopsi sonrasında Oğuz’un cenazesinin yarın ilçede toprağa verileceği bildirildi.