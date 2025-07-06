Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı yaylalarda son günlerde etkili olan rüzgar, seralar ve tarım alanlarında hasara yol açtı. Hasar alan seralar, Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.

Son günlerde Erdemli ilçesine bağlı Güneyli, Harfilli ve Küstülü mahallelerinde kuvvetli rüzgar, bazı seralarda hasara neden oldu. Erdemli’nin Esenpınar ile Silifke’nin Sömek mahallelerinde ise ağaçlardaki cevizler yere döküldü. Kısmen zarara neden olan ve hasar alan seraların onarılması için Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Üretici Hasan Kılbaş, "Yaklaşık bir haftadır esen fırtına seramızı aldı, bazı yerlerini yıktı. Seramızı tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Uyarı vardı, fakat bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Bir anda aldı naylonları" dedi.

Serasında hasar oluşan Üzeyir Kılbaş da, "Fırtına geldi üstteki plastiği parçaladı, demirini dağıttı. Sağ olsun Erdemli Belediyesi ekipleri geldi, yardım ettiler. Yapıyoruz seramızı, kaldıracağız. Özellikle Belediye Başkanımız Mustafa Kara’ya çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Harfilli Mahallesi’nden Mustafa Keş ise, "Maddi hasarlar oldu. Meyveler, cevizler, elmalar yere döküldü. Seralarda yıkıntılar oldu. Elektrikler kesiliyor, maddi hasarlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Toroslar’ın eteğinde yayla mahallelerde ise rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmeye devam ettiği belirtildi.