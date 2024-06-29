Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen kadın sürücünün kullandığı 06 EIL 365 plakalı otomobil ile Sertaç Taş (23) idaresindeki motosiklet, Denizciler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Taş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.