Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un D-400 Karayolu üzerindeki doğu ve batı girişlerinde kaldırım, asfalt ve peyzaj düzenlemeleriyle modern bir görünüm kazandırdı.

Kent estetiğine uygun çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin cadde, bulvar ve kavşak düzenleme çalışmalarının ardından bölgeye özgü bitkilendirme projelerini hayata geçirdi. Bu kapsamda, Tarsus’un D-400 Karayoluna batıdan bağlantı sağlayan Nusret Mayın Gemisi kavşağı ile doğu girişinde yer alan Tarsus Yeni Devlet Hastanesi kavşağında detaylı peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı.

Nusret Mayın Gemisinin yer aldığı parkın ön kısmında, Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri tarafından kaldırım ve bordür taşı yenileme, bozuk zemin sökümü ve sıcak asfalt serimi tamamlandıktan sonra, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri estetik ve modern bir peyzaj uygulaması gerçekleştirdi. Söz konusu kavşak, yapılan düzenlemelerle birlikte yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Aynı şekilde D-400 Karayolu doğu girişindeki Tarsus Yeni Devlet Hastanesi kavşağında da geniş bir alanda çim serimi, süs bitkisi ekimi ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

"Daha yeşil, daha estetik ve sürdürülebilir bir kent anlayışıyla hareket ediyoruz"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğünde görevli peyzaj mühendisi Görkem Arkan, peyzaj çalışmaları ile kenti güzelleştirdiklerini kaydederek, "Yeni yapılan yol çalışmalarından sonra, gerekli alanlarda peyzaj çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Daha yeşil, daha estetik ve sürdürülebilir bir kent anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda son olarak, Tarsus’un D-400 Karayolu batı bağlantısı ve giriş noktası olan Nusret Mayın Gemisinin önündeki alan ile yine D-400 Karayolu üzerinde yer alan Devlet Hastanesi kavşağı ve çevresinin peyzaj çalışmalarını tamamladık" ifadelerini kullandı.

Faaliyet yapılan alanlarda birbiri ile uyumlu materyallerin kullanıldığının altını çizen Görkem Arkan, "Kullandığımız türler arasında, bölgenin iklim şartlarına uyum sağlayan defne ağacı, zeytin ağacı, limoni servi, alev çalısı ve gaura çalısı gibi türler başta olmak üzere; kadife çiçeği gibi mevsimlik türler de bulunuyor. Tüm bu canlı materyalleri, renkli mozaik taşları gibi cansız materyallerle destekleyerek, birbiriyle uyumlu bir kompozisyon yakalıyoruz" dedi.